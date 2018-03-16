اليمن.. ضبط مساعدات إنسانية أممية قبل بيعها في السوق السوداء

ضبطت قوات الأمن اليمنية، مساء الجمعة، كمية من المساعدات الإنسانية تحمل شعار برنامج الغذاء العالمي، في محافظة لحج (جنوب)، في طريقها إلى البيع بالسوق السوداء، بحسب مصدر أمني.

وقال قائد قوات “الحزام الأمني” في لحج، جلال الربيعي، إن قواته في بلدة يافع (شمال شرقي المحافظة) ضبطت كمية من المساعدات الإغاثية والإنسانية، وعليها شعار برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأضاف الربيعي أن تلك المساعدات المضبوطة، “كانت مخصصة لضحايا الحرب”.

وتابع:”حاولت عصابة على متن شاحنة نقل، وتهريب 290 كيسًا من الدقيق الأبيض (زنة الكيس الواحد 50 كيلوغرامًا) إلى محافظة البيضاء (وسط)، والتي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين”.

وأوضح أن “العصابة لجأت إلى تغطية المساعدات بأكياس دقيق محلية الصنع، لغرض التمويه، إلا أن يقظة رجال الأمن، حالت دون مرورها”.

ومضى قائلًا إنه “من خلال التحقيقات مع سائق الشاحنة ومرافقيه، وعددهم ثلاثة، اتضح أن كمية الدقيق في طريقها للبيع بالسوق السوداء في محافظة البيضاء المرتبطة بحدود مشتركة مع منطقة يافع”.

وفي فبراير/ شباط الماضي، دعاء وزير الإدارة المحلية اليمني، عبد الرقيب فتح، إلى إجراء “تحقيق عاجلٍ وشاملٍ” حول نهب الحوثيين مساعدات إغاثية وإنسانية، عليها شعارات المنظمات الأممية، وبيعها في السوق السوداء.