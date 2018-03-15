الحوثيون يعلقون على أنباء بوجود محادثات سرية مع السعودية

نفى رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيات الحوثية، صالح الصماد، وجود مفاوضات سرية مع السعودية للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية.

‎وكانت “رويترز” نقلت عن دبلوماسيين ومسؤولين يمنيين، أن محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين، “تواصل بشكل مباشر مع مسؤولين سعوديين في سلطنة عمان بشأن حل شامل للصراع”.

وأضاف دبلوماسي أن “هناك مشاورات بين الحوثيين والسعوديين دون حضور ممثل عن الحكومة المعترف بها دوليًا، ومن الواضح أن هناك رغبة من الحوثيين ومن التحالف في السير نحو اتفاق شامل”.

وقال الصماد في كلمة ألقاها الخميس في صنعاء، إن “ما يشاع عن وجود الناطق الرسمي محمد عبدالسلام في السعودية، ماهو إلا إبتزاز”، على حد تعبيره.

من جانبه، أكد السياسي اليمني المنشق عن جماعة الحوثي علي البخيتي، في سلسة تغريدات على “تويتر”، أن “محمد عبدالسلام ليس في السعودية وما ينشر مجرد تلفيقات إعلامية”، بحسب قوله.

وأضاف البخيتي أن “المملكة خياراتها واضحة وعندما تحاورت معهم في ظهران الجنوب هم من اشترطوا السرية، بينما الرياض تحب أن تكون أي حوارات أو زيارات، علنية، فهي منفتحة على كل الأطراف اليمنية وهذه سياستها من عقود”.

وتابع أن “أي حوارات سعودية مع الحوثيين مستقبلًا لن تكون على حساب الأطراف الأخرى؛ وستكون وفق إستراتيجية واضحة تهدف إلى إنهاء الانقلاب ودمجهم في الدولة ونزع أسلحتهم وتفكيك جناحهم الأمني والعسكري المرتبط عضويًا بالحرس الثوري الإيراني. المملكة تدرك خطورتهم عليها ولن تعترف بسلطتهم مطلقًا”.

محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين ليس في #السعودية وما ينشر مجرد تلفيقات اعلامية. #المملكة خياراتها واضحة وعندما تحاورت معهم في ظهران الجنوب هم من اشترطوا السرية بينما الرياض تحب ان تكون اي حوارات او زيارات علنية فهي منفتحة على كل الاطراف اليمنية وهذه سياستها من عقود.١-٢ — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) ١٥ مارس، ٢٠١٨