اليمن.. مسلحون يقطعون طريقًا دوليًا احتجاجًا على رفع أسعار الوقود

قطع مسلحون قبليون، اليوم الخميس، طريقًا دوليًا، شرقي اليمن؛ احتجاجًا على رفع أسعار المشتقات النفطية المنتجة محليًا، حسب مصدر قبلي.

وقال المصدر، طالبًا عدم الكشف عن اسمه، إن مسلحين قبليين قطعوا الطريق الدولي الوحيد بين مأرب والمحافظات الشرقية، والذي يصل بين اليمن والسعودية.

وأضاف المصدر أن المسلحين منعوا مرور شاحنات النفط والغاز، بينما سمحوا للسيارات الصغيرة بالمرور. عند منطقة “العرقين” بمديرية “الوادي”، شمالي مأرب.

وأفاد مصدر آخر في فرع شركة “النفط” اليمنية بمحافظة مأرب (حكومية)، أن الشركة أوقفت مبيعات النفط، اليوم؛ بسبب منع الشاحنات من المرور.

وأضاف أن إدارة الشركة تعقد اجتماعًا لدراسة الموقف، في ظل تلقيها رسالة من محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة يقترح التراجع عن رفع الأسعار.

واقترح المحافظ على الشركة والحكومة إجراء دراسة دقيقة لمعالجة انتشار السوق السوداء للنفط وعمليات التهريب خارج المحافظة.

والإثنين الماضي، أقرت شركة النفط اليمنية زيادة أسعار المشتقات النفطية المنتجة محليًا، بنسبة تزيد عن 30% في محافظات مأرب وحضرموت والجوف وشبوة (تعتمد على النفط المحلي).

وشملت الزيادات كلاً من البنزين والسولار والمازوت، وأرجعتها الشركة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا، وارتفاع كلفة إنتاج وتكرير النفط في مصافي “صافر”.