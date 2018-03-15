المجلس الانتقالي الجنوبي يعين أحمد لملس أمينًا عامًا

أصدر اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين أحمد حامد لملس أمينًا عامًا جديدًا للأمانة العامة للمجلس.

وقال المجلس الانتقالي، اليوم، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “صدر اليوم الخميس في العاصمة عدن، قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، قضى بتعيين الأخ أحمد حامد لملس عضو هيئة رئاسة المجلس، أمينًا عامًا للأمانة العامة للمجلس”.

وسبق للأمين العام الجديد أحمد لملس أن شغل منصب محافظ “شبوة” خلفاً للعميد عبدالله علي النسي.

ولملس من مواليد شهر نوفمبر 1970 ونشأ وتلقى تعليمه في عدن، ويحمل مؤهلاً علمياً في تخصص علم النفس، وشغل العديد من المناصب القيادية خلال مسيرته المهنية.