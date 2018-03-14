تخفى بزي نسائي.. اعتقال شخص حاول التسلل لمستشفى يضم جنودًا جرحى بعدن

ذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن أجهزة الأمن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اعتقلت، يوم الأربعاء، شخصًا تخفى بزي نسائي، حاول التسلل لمستشفى يرقد فيه جنود جرحى.

وأفاد الناشطون بأن القوات الأمنية أحالت المقبوض عليه للحقيق، والذي كان فيما يبدو يعتزم ارتكاب عمل “إرهابي” في المستشفى، وفقًا للناشطين.

وقال الناشط والقيادي الجنوبي اليمني جمال بن عطاف، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “الأجهزة الأمنية في #عدن تعتقل شخصًا يرتدي ملابس نسائية أثناء دخوله مستشفى يرقد فيه جنود جرحى من الأعمال الإرهابية والساحل الغربي وقد أحيل للتحقيق”.

وكان 3 من عناصر الأمن ومدني قد قتلوا وأصيب قرابة 30 شخصًا آخرين، الثلاثاء، في هجوم انتحاري تبناه تنظيم “داعش” على معسكر تابع لقوات “الحزام الأمني” في منطقة “الدرين” بمديرية “الشيخ عثمان” شمال عدن.