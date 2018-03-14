سفير أمريكا السابق في اليمن: إقالة تيلرسون قبل أسبوع من زيارة محمد بن سلمان “ملفتة”

أيّد السفير الأمريكي السابق في اليمن، جيرالد فيرشتاين التحليلات التي ترى في توقيت إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ما يربطها بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العشرين من الشهر الحالي.

وقال السفير إن الغضب السعودي الإماراتي من انحياز تيلرسون لقطر، أمر معروف، بمثل ما هو معروف أن مواقف الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته متفاوتة تجاه “أزمة قطر”.

وأضاف فيرشتاين في حديث اليوم مع موقع “المونيتور” أن خلافات الرأي بين ترامب وتيلرسون معروفة وتشمل أيضًا ملفات إيران والصين وكوريا الشمالية، وأن إقالة تيليرسون كانت مطروحة في أكثر من مناسبة سابقة، إلا أن توقيت تنفيذها قبل أسبوع تقريبًا من وصول ولي العهد السعودي لواشنطن ملفتة للاهتمام.

ولاحظ موقه “المونيتور” أن إقالة تيلرسون وتولية مايك بومبيو مكانه، جاءت قبل أيام من مشاورات بشأن النووي الإيراني ستتم في برلين يوم غد الخميس بمشاركة مدير تخطيط السياسات في الخارجية الأمريكية، براين هوك، يعقبها اجتماع رباعي في فيينا يوم الجمعة.