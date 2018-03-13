بعد 3 أشهر من الاعتقال.. الحوثيون يفرجون عن صحفي موالٍ لصالح (صورة)

أفرجت جماعة الحوثي، عن الصحفي اليمني محمد جميل، بعد وساطات من قبل بعض قيادات حزب المؤتمر الموالين للحوثيين.

واختطف الحوثيون جميل أواخر ديسمبر/كانون أول الماضي، وتغيّرت ملامحه بعد الإفراج عنه مساء اليوم الثلاثاء، حيث بدا ملتحيًا وشاحب الوجه.

وعمل جميل مراسلًا تلفزيونيًا لقناة “اليمن اليوم”، التي يمتلكها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في مناطق الحروب في مديرية “نهم” التابعة لمحافظة صنعاء.

واختطفت جماعة الحوثي جميل من منزله في صنعاء، ضمن حملة واسعة لاعتقال الإعلاميين، والسياسيين، والضباط الموالين لصالح في ديسمبر/كانون أول الماضي، ليتم الإفراج عنهم على شكل مجموعات.

ولفت مصدر مقرّب من الإعلامي جميل لـ”إرم نيوز”، أنه “تعرّض لجلسات تعذيب وحشية على يد مسلحي الحوثي بأحد سجونهم السرية، وما تزال آثار التعذيب واضحة في جسده”.

وأكد المصدر، أن جماعة الحوثيين اشترطت على المُفرج عنهم مؤخرًا “الصمت وعدم التحدث عمّا حدث لهم في السجون”.