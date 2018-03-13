قائد الشرطة العسكرية بالجيش اليمني ينجو من محاولة اغتيال في تعز

نجا قائد الشرطة العسكرية في الجيش اليمني، العقيد جمال الشميري، من محاولة اغتيال أُصيب فيها 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء؛ إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني، إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة قائد الشرطة العسكرية العقيد جمال الشميري، في حي وادي القاضي، وسط المدينة.

وأكد المصدر أن الشميري، نجا من الانفجار، فيما أُصيب اثنان من مرافقيه ومدنيان اثنان، بجروح متفاوتة.

ولا يعرف على وجه الدقة الجهة التي تقف خلف محاولة الاغتيال، في الوقت الذي لم يصدر عن السلطات الحكومية في تعز، أي تعليق حول الحادث.

وتشهد تعز، اضطرابات أمنية، ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، نجا مسؤولان محليان من محاولة اغتيال في انفجار عبوة ناسفة.

وتخضع معظم أحياء تعز، لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة الموالية لها، فيما يفرض الحوثيون، حصارًا على منافذها الرئيسية، منذ أغسطس/ آب 2015.

وفي 18 أغسطس 2016، تمكنت القوات الحكومية من كسر الحصار جزئيًا من الجهة الجنوبية الغربية.