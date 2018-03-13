قتلى وجرحى في قصف حوثي على مستشفى بتعز

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء سقوط قذيفة حوثية على مستشفى حكومي في مدينة تعز جنوب غربي البلاد، بحسب ما ذكر مسؤول عسكري يمني، اليوم الثلاثاء.

وقال العقيد عبدالباسط البحر، نائب المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني الحكومي في تعز، إن “الحوثيين أطلقوا قذيفة ثقيلة على المستشفى العسكري وسط المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، الذين يرتادون المستشفى للعلاج، دون أن يتسنى معرفة عددهم على الفور”.

وأضاف أن “القذيفة الحوثية، أدت إلى أضرار في المبنى، وفي بعض الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى”، مبينًا أن “القذيفة تم إطلاقها من مكان تمركز الحوثيين، في حي الحوبان، شرقي المدينة”.

ويحاصر مسلحو الحوثي، تعز، التي تخضع معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة، منذ نحو 3 أعوام.

وكانت القوات الحكومية تمكنت في الـ18 من آب/ أغسطس 2016، من كسر الحصار جزئيًا من الجهة الجنوبية الغربية، وسيطرت على طريق الضباب.