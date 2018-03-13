مقتل 5 في تفجير مطبخ لقوات “الحزام الأمني” في عدن

مقتل 5 في تفجير مطبخ لقوات “الحزام الأمني” في عدن

المصدر: إرم نيوز 

قتل 5 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء بعدما انفجرت سيارة ملغومة عند مطبخ ميداني عسكري في عدن يستخدم لإعداد وجبات لقوات الحزام الأمني.

وقال شهود إن عدة أشخاص آخرين أصيبوا في الانفجار الذي نتج عن سيارة ملغومة قادها انتحاري على ما يبدو نحو المطبخ الواقع في منطقة الدرين شمال عدن.

وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش مسؤولية التنظيم عن الهجوم.

وهذا هو ثاني هجوم يستهدف قوات الأمن في المدينة.

وأعلن داعش في الشهر الماضي مسؤوليته عن هجوم استهدف مقر وحدة لمكافحة الإرهاب في عدن أسفر عن مقتل 14 على الأقل منهم منفذو الهجوم.

وقال شهود إن رجال الإنقاذ كانوا يحاولون انتشال أربع جثث متفحمة بدت واضحة في المطبخ المدمر.

وأحدثت قوة الانفجار تلفيات في متاجر وسيارات قريبة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً