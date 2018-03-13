مقتل 5 في تفجير مطبخ لقوات “الحزام الأمني” في عدن

قتل 5 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء بعدما انفجرت سيارة ملغومة عند مطبخ ميداني عسكري في عدن يستخدم لإعداد وجبات لقوات الحزام الأمني.

وقال شهود إن عدة أشخاص آخرين أصيبوا في الانفجار الذي نتج عن سيارة ملغومة قادها انتحاري على ما يبدو نحو المطبخ الواقع في منطقة الدرين شمال عدن.

لقطات من موقع استهداف مطبخ الحزام الأمني بعدن.. ومصدر لـ"إرم نيوز": الانفجار كان عنيفا للغاية، وخلف أضرارا جسيمة في المساكن والمباني القريبة

التفاصيل https://t.co/YvdHXPlQNu #إرم_نيوز #اليمن #عدن #الحزام_الأمني pic.twitter.com/CfMjMC14wj — إرم نيوز (@EremNews) March 13, 2018

وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش مسؤولية التنظيم عن الهجوم.

وهذا هو ثاني هجوم يستهدف قوات الأمن في المدينة.

وأعلن داعش في الشهر الماضي مسؤوليته عن هجوم استهدف مقر وحدة لمكافحة الإرهاب في عدن أسفر عن مقتل 14 على الأقل منهم منفذو الهجوم.

وقال شهود إن رجال الإنقاذ كانوا يحاولون انتشال أربع جثث متفحمة بدت واضحة في المطبخ المدمر.

وأحدثت قوة الانفجار تلفيات في متاجر وسيارات قريبة.