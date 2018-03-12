الحكومة اليمنية تتعهد بتقديم التسهيلات لـ”فريق الخبراء الدوليين”

قال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، اليوم الإثنين، إن “الحكومة اليمنية ستعمل على تسهيل عمل فريق الخبراء الحقوقيين الدوليين الذي قدم إلى عدن، عاصمة البلاد المؤقتة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقيام بمهامهم والاطلاع عن كثب على الانتهاكات ضد المدنيين”.

وأكد في مؤتمر صحفي على “ضرورة تقصي الحقائق، والتحقيق في مختلف الجرائم والانتهاكات، التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين الانقلابية بحق اليمنيين”.

بدوره، أوضح رئيس فريق الخبراء الحقوقيين الدوليين، محمد جندوبي، أن “فريق الخبراء جهة مستقلة دولية، ستقوم بزيارة مناطق الصراع المختلفة في اليمن، وستقابل جميع الأطراف دون استثناء”.

وأشار إلى أنهم “سيقدمون رؤية واضحة حول تقصي الحقائق والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، التي سيرفع وفقها تقرير نهائي لمجلس حقوق الإنسان، نهاية العام الجاري”.

وأكد جندوبي على “ضرورة إيجاد حل سلمي بين الفرقاء اليمنيين، وتوحيد كافة الجهود التي من شأنها وقف الصراع”، الذي قال إنه “أهدر الكثير من طاقات وإمكانيات الدولة اليمنية”.