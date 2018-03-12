تقارير: نقل علي محسن الأحمر نائب هادي إلى مستشفى بالسعودية

أفادت تقارير إخبارية يمنية، اليوم الاثنين، بأن نائب الرئيس اليمني، اللواء علي محسن الأحمر، نقل إلى مستشفى في العاصمة السعودية الرياض، إثر إصابته بوعكة صحية طارئة.

ولم تعلق السلطات الشرعية -حتى اللحظة- على التقارير التي تحدثت عن إصابة نائب الرئيس، إلا أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر قالت، إنها مقربة من الأحمر، قولها “إنه تعرض لوعكة صحية”.

وبحسب المصادر، فإن آخر نشاط رسمي للأحمر كان قبل يومين، حين زار مدينة مأرب بشكل غير معلن “واجتمع بمحافظي مأرب وصنعاء وصعدة وعمران وذمار والبيضاء”.

وكان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، نقل إلى مستشفى في الرياض، بداية الشهر الجاري، حيث زاره الرئيس هادي للاطمئنان على صحته.