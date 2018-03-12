جرحى بعبوة ناسفة في عدن.. وإدارة الأمن تتوعد

أعلنت إدارة أمن عدن جنوب اليمن، جرح 7 جنود في انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة المؤقتة.

جاء ذلك في بيان أصدره أمن عدن، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأوضح البيان، أن 7 جنود من أفراد قوات الطوارئ والدعم الأمني، التابعة لإدارة أمن عدن، أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة، استهدفت دورية كانوا على متنها عقب عودتهم من مهمة أمنية في العاصمة المؤقتة.

ونقل البيان، عن قائد كتيبة الطوارئ، صامد سناح، قوله إن “الدورية اسُتهدفت بعبوة ناسفة أثناء عودتها من مهمة أمنية شمال مدينة عدن، ما أدى إلى جرح هؤلاء بإصابات مختلفة، تم نقلهم على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج”.

وتوعد سناح، بملاحقة الجماعات والخلايا الخارجة عن القانون، التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى في عدن.