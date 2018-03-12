الفنان اليمني الجنوبي فضل محمود صالح تغنى بالإمارات فاستقبلته بحفاوة خاصة (فيديو)

حظي الفنان الشعبي اليمني الجنوبي، فضل محمود صالح، بحفاوة خاص، في العاصمة الإماراتية، حيث زاره ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

واشتهر فضل محمود صالح، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد مقطع “يا إماراتي أنت حياتي”، الذي صوره جندي إماراتي، وانتشر بشكل واسع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقوبلت زيارة ولي عهد أبوظبي، للفنان في مستشفى برجيل حيث يتلقى العلاج، وممازحته إياه، بإشادة من قبل نشطاء يمنيين اعتبروها “لفتة إنسانية تجاه أحد رموز اليمن”.

وكتب السياسي الجنوبي البارز هاني بن بريك في تويتر معلقا: “الوفاء لأهل الوفاء والتواضع من أعظم صفات القادة . أبوخالد كرم اليوم الجنوب كله بزيارته للمناضل فضل الردفاني”.