احتفاء حوثي-إخواني باتهام وزير يمني للسعودية باحتجاز هادي

شهدت وسائل إعلام الحوثيين وجماعة الإخوان ونشطاؤهم على شبكات التواصل الاجتماعي يوم الأحد احتفاءًا كبيرًا بالاتهام المباشر الذي صدر من وزير في الحكومة الشرعية ضد المملكة السعودية بأنها تحتجز الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكان وزير الدولة في حكومة بن دغر اليمنية صلاح الصيادي اتهم السعودية باحتجاز الرئيس عبدربه منصور هادي في أراضيها ومنعه من العودة إلى اليمن، مطالبًا اليمنيين بالخروج إلى الشوارع والتظاهر للضغط على التحالف العربي لعودة هادي.

وفي الوقت الذي ندد قطاع واسع من اليمنيين بهذه الدعوة واعتبروها اتهامًا مباشرًا وخطيرًا للمملكة السعودية التي تقود تحالفًا عربيًا لدعم الشرعية باليمن، احتفى الإعلام الحوثي والإخواني بهذه الدعوة.

واستغلت الميليشيات الحوثية تلك الدعوة التي سبقتها دعوات مماثلة من قيادات إخوانية مثل توكل كرمان ووزير النقل الجبواني، للتشفي، فيما ذهب بعض الناشطين الحوثيين إلى الزعم بأن تلك الدعوة أسقطت الشرعية من الرئيس هادي وحكومته خاصة وأن التحالف العربي هو من سارع إلى إنقاذ الشرعية ودعمها عقب سيطرة الميليشيات الانقلابية على عموم محافظات اليمن .

بالمقابل لاقت دعوة الصيادي تلك هجومًا حادًا من ناشطين يمنيين أكدوا أن جماعة الإخوان الممولة من قطر وأذرعها باليمن تربطهم علاقات قوية مع الحوثيين وإيران ، ويظهر ذلك بوضوح من خلال التناغم في التحركات والدعوات التي تطلق من الطرفين خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن دعوة الصيادي سبقتها دعوة مماثلة من القيادية الإخوانية توكل كرمان، كذلك الحال مع وزير النقل المعين حديثًا صالح الجبواني، فضلاً عن دعوات مشابهة أطلقت من ناشطين وسياسيين جميعهم ينتمون لحزب الإصلاح اليمني الجناح السياسي للإخوان باليمن.

وسبق للرئاسة اليمنية أن نفت عبر تصريح رسمي نشر على وكالة الأنباء اليمنية تلك الاتهامات، مؤكدة عمق العلاقة المتينة التي تربطها مع كافة دول التحالف العربي الداعمة للشرعية باليمن.