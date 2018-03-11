إعلان انتهاء عملية “السيل الجارف” ضد “القاعدة” في أبين جنوب اليمن (فيديو)

أعلنت قوات الحزام الأمني والتدخل السريع اليمنية اليوم الأحد، انتهاء عملية “السيل الجارف” في محافظة أبين جنوب البلاد، بعد القضاء على تنظيم القاعدة هناك.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن إعلان انتهاء العمليات العسكرية “جاء بعد تطهير مديرية المحفد ووادي حمارا، آخر معاقل القاعدة في محافظة أبين جنوب اليمن، من مسلحي التنظيم المتشدد”.

وقالت الوكالة إن “قوات الحزام الأمني تمكنت خلال العمليات من قتل وأسر عدد كبير من مسلحي القاعدة، بينهم قادة ميدانيون أبرزهم المدعو محسن باصبرين”.

وذكرت أن “عملية السيل الجارف” نفذت خطة عسكرية محكمة شملت حملات دهم للعناصر والجيوب الإرهابية في محافظة أبين، التي ظلت لسنوات المعقل الرئيس لتنظيم القاعدة، حيث أنشأ معسكرات تدريبية لعناصره في جبالها ووديانها كانت بمثابة مأوى لهم.