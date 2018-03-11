غضب في حضرموت تضامنًا مع “النخبة”.. وقفة احتجاجية تطالب بإغلاق قناة “اليمن” (صور)

خرجت، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بمحافظة حضرموت للتنديد بما وصفه المشاركون بأنه إساءة متعمدة لقوات النخبة الحضرمية تم تمريرها خلال برنامج تلفزيوني بثته قناة اليمن التابعة للشرعية.

وتجمع العشرات في الوقفة بمدينة المكلا عاصمة المحافظة حاملين لافتات تندد بسياسة القناة التي سعت لتشويه النخبة الحضرمية.

وأطلق ناشطون وسم #النخبة_الحضرمية_خط_أحمر للحشد لتظاهرات ووقفات غاضبة من القناة، وسط تفاعل لافت من المغردين.

يحدث الآن وقفة احتجاجية لأبناء حضرموت ضد الإساءة من قناة اليمن الشرعية للنخبة الحضرمية والمنطقة العسكرية الثانية.#النخبة_الحضرمية_خط_أحمر pic.twitter.com/geP2XYd3Pk — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) ١١ مارس، ٢٠١٨

وقد تفاعل عدد من الناشطين مع الوقفة، ما بين مندد ومستنطق لدلالات ما تضمنته حلقة البرنامج وبين من يطالب بإغلاق القناة ومحاسبة المتسببين بما حدث.

وعلّق المحلل السياسي د. حسين لقور قائلًا:” محاولة النيل من النخبة الحضرمية لا تخدم إلا الأطراف التالية: الحوثي و الإخوان المسلمين و القاعدة، ومن يقومون بهذا العمل الدنيء هم أنصار تلك العصابات المجرمة”.

#النخبة_الحضرمية_خط_أحمر محاولة النيل من النخبة الحضرمية لا يخدم الا الاطراف التالية:

الحوثي و الاخوان المسلمين و القاعدة.

و من يقومون بهذا العمل الدنيئ هم انصار تلك العصابات المجرمة . pic.twitter.com/OpLIYDdCJM — H LAQWER د حسين لقور (@Dr_Laqwer) ١١ مارس، ٢٠١٨

وتساءل حساب آخر باسم وضاح بن عطية قائلًا:” ماذا يعني بعد أن قامت قوات النخبة الحضرمية بتطهير أخطر موقع لتنظيم القاعدة يقوم الإعلام التابع للشرعية بوصف النخبة بالمليشيات!.. هل الإرهاب جزء من قوى الشرعية ؟”

#النخبة_الحضرمية_خط_أحمر

ماذا يعني بعد أن قامت قوات النخبة الحضرمية بتطهير أخطر موقع لتنظيم القاعدة يقوم الإعلام التابع للشرعية بوصف النخبة بالمليشيات! هل الإرهاب جزء من قوى الشرعية ؟ pic.twitter.com/rZ43rR0wQv — وضاح بن عطية (@atayyh) ١١ مارس، ٢٠١٨

واستغل آخرون الوقفة لاستحضار مساهمات قوات النخبة الحضرمية في دعم الشرعية

لولا قوات النخبة الحضرمية لما أستطاعت الشرعية أن تتشدق بأنها تسيطر على 80% من اليمن

ولولا قوات النخبة الحضرمية لما استطاعت الشرعية أن تبيع نفط حضرموت الذي تستلم رواتبها وهي لاجئة خارج الوطن

وإذا لم يكن للشرعيه إنصاف لقوات النخبة

سيكون لحضرموت رأي آخر#النخبه_الحضرميه_خط_احمر — المكلا الآن (@Mukalla_now) ١١ مارس، ٢٠١٨

فيما عرض آخرون قراءات متعددة لما وصفوه بالإساءة المفخخة للحضرميين، فيما طالب كثيرون بإغلاق القناة ومنعها من البث نهائيًا.

محاولة جر حضرموت لمستنقع الفوضى يمثل اليأس عند #اخوان_اليمن ومليشيات الحوثي الإيرانية ، تتحصن حضرموت اليوم بجنودها في النخبة الحضرمية ولن تعود أبداً إلى باب اليمن#النخبه_الحضرميه_خط_احمر — هاني مسهور (@hsom67) ١١ مارس، ٢٠١٨

#النخبه_الحضرميه_خط_احمر اعتقد ان الاساءة للنخبة الحضرمية وإشغالها بمعارك جانبية في الدفاع عن نفسها

لها هدفين 1- يريدون اشغالها عن اداء مهامها في مكافحة الاٍرهاب 2- يريدون اشغالها عن فكرة انتشار قوات النخبة في وادي حضرموت واستلام منابع النفط والغاز والمنافذ من اتباعهم خبثاء — Saeed Mak (@saeedmak1) ١١ مارس، ٢٠١٨

وكان محافظ حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، قدم اعتراضًا رسميًا على مضمون الحلقة المثيرة للجدل، معتبرًا أنها تضمنت إساءة وتجاهلًا لإسهامات قوات النخبة الحضرمية في ميادين المعارك ضد الإرهاب والحوثيين.

وقال البحسني في رسالة وجهها إلى وزير الإعلام بالحكومة الشرعية، معمر الأرياني، إن “الحلقة استضافت فقط الاتجاه المعاكس ممثلًا في صحافيين يعملون لمصالح خاصة وتم تغييب الطرف الأهم فيها”.

وأضاف: ” تم تزييف الحقائق وتقزيم انتصارات النخبة الحضرمية ضد القاعدة في وادي المسيني وهي خطة ممنهجة ومتعمدة توجه من أطراف معروفة”.

وأردف محافظ حضرموت باتهام المشاركين في الحلقة بأنهم جزء من أصحاب البطون الذين باعوا القضية وزيفوا الحقائق تحقيقًا لأجندات خارجية.

وختم محافظ حضرموت رسالته بالدعوة لفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة من وصفهم بـ “مزوري الحقائق”.

وكان ناشطون ومتابعون قد تداولوا مضمون الحلقة مع أنباء وصفت بأنها تشويه لانتصارات وجهود قوات النخبة الحضرمية ضد القاعدة والإرهاب الحوثي، ما أثار حفيظة الكثير من القيادات اليمنية.