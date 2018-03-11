غضب في حضرموت تضامنًا مع “النخبة”.. وقفة احتجاجية تطالب بإغلاق قناة “اليمن” (صور)

غضب في حضرموت تضامنًا مع “النخبة”.. وقفة احتجاجية تطالب بإغلاق قناة “اليمن” (صور)

المصدر: فريق التحرير

خرجت، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بمحافظة حضرموت للتنديد بما وصفه المشاركون بأنه إساءة متعمدة لقوات النخبة الحضرمية تم تمريرها خلال برنامج تلفزيوني بثته قناة اليمن التابعة للشرعية.

وتجمع العشرات في الوقفة بمدينة المكلا عاصمة المحافظة حاملين لافتات تندد بسياسة القناة التي سعت لتشويه النخبة الحضرمية.

وأطلق ناشطون وسم #النخبة_الحضرمية_خط_أحمر للحشد لتظاهرات ووقفات غاضبة من القناة، وسط تفاعل لافت من المغردين.

وقد تفاعل عدد من الناشطين مع الوقفة، ما بين مندد ومستنطق لدلالات ما تضمنته حلقة البرنامج وبين من يطالب بإغلاق القناة ومحاسبة المتسببين بما حدث.

وعلّق  المحلل السياسي د. حسين لقور قائلًا:” محاولة النيل من النخبة الحضرمية لا تخدم إلا الأطراف التالية: الحوثي و الإخوان المسلمين و القاعدة، ومن يقومون بهذا العمل الدنيء هم أنصار تلك العصابات المجرمة”.

وتساءل حساب آخر باسم وضاح بن عطية قائلًا:” ماذا يعني بعد أن قامت قوات النخبة الحضرمية بتطهير أخطر موقع لتنظيم القاعدة يقوم الإعلام التابع للشرعية بوصف النخبة بالمليشيات!.. هل الإرهاب جزء من قوى الشرعية ؟”

واستغل آخرون الوقفة لاستحضار مساهمات قوات النخبة الحضرمية في دعم الشرعية

فيما عرض آخرون قراءات متعددة لما وصفوه بالإساءة المفخخة للحضرميين، فيما طالب كثيرون بإغلاق القناة ومنعها من البث نهائيًا.

 

وكان محافظ حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، قدم اعتراضًا رسميًا على مضمون الحلقة المثيرة للجدل، معتبرًا أنها تضمنت إساءة وتجاهلًا لإسهامات قوات النخبة الحضرمية في ميادين المعارك ضد الإرهاب والحوثيين.

وقال البحسني في رسالة وجهها إلى وزير الإعلام بالحكومة الشرعية، معمر الأرياني، إن “الحلقة استضافت فقط الاتجاه المعاكس ممثلًا في صحافيين يعملون لمصالح خاصة وتم تغييب الطرف الأهم فيها”.

وأضاف: ” تم تزييف الحقائق وتقزيم انتصارات النخبة الحضرمية ضد القاعدة في وادي المسيني وهي خطة ممنهجة ومتعمدة توجه من أطراف معروفة”.

وأردف محافظ حضرموت باتهام المشاركين في الحلقة بأنهم جزء من أصحاب البطون الذين باعوا القضية وزيفوا الحقائق تحقيقًا لأجندات خارجية.

 وختم محافظ حضرموت رسالته بالدعوة لفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة من وصفهم بـ “مزوري الحقائق”.

وكان ناشطون ومتابعون قد تداولوا مضمون الحلقة مع أنباء وصفت بأنها تشويه لانتصارات وجهود قوات النخبة الحضرمية ضد القاعدة والإرهاب الحوثي، ما أثار حفيظة الكثير من القيادات اليمنية.

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