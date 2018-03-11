تخبط حكومة الشرعية… وزير يمني يتهم السعودية باحتجاز هادي

في مظهر جديد من مظاهر تخبط الحكومة الشرعية في اليمن، ألمح الوزير بهذه الحكومة صلاح الصيادي لاتهام السعودية باحتجاز الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال الوزير الصيادي، بمنشور في حسابه على موقع “فيسبوك” اليوم: “كل اليمنيين مطالبون بالخروج والتظاهر والاعتصام، من أجل عودة الرئيس هادي إلى اليمن”.

وتابع الوزير “لبنان استعادت رئيسها ببضعة أيّام .. ونحن أهل الحكمة والإيمان تائهون ثلاث سنوات، إذا ضغطنا بعودة الرئيس هادي أضمن لكم شر هزيمة للمليشيات الإيرانية في اليمن، وإلا فانتظروا أسوأ الخيارات”.

ويأتي ذلك رغم الدعم المشهود الذي تقدمه المملكة لليمن، لكن أعضاء في حكومة الشرعية يتنكرون لمواقف المملكة والتحالف العربي الذي تقوده، حيث سبق أن تهجم بعضهم أيضًا على الإمارات العضو البارز في هذا التحالف.

وترفض الحكومة الشرعية رسميًا مثل هذه المواقف من بعض أعضائها؛ لكنها لا تتخذ أي إجراءات لوقف مثل هذه التصريحات.