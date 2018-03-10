محافظ حضرموت يهدد بمقاضاة قناة فضائية تابعة للشرعية

طالب محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، بالتحقيق مع إدارة قناة فضائية رسمية تابعة للحكومة الشرعية باليمن بسبب ما نشرته من معلومات وصفها بـ “تضليلية” و “كيل الاتهامات ضد قوات النخبة الحضرمية”.

ودعا البحسني في رسالة رسمية وجهها إلى وزير الإعلام والرئاسة ورئيس الحكومة معاقبة مرتكبي ومطلقي تلك الاتهامات والشتائم التي صدرت في برنامج تقدمه قناة اليمن الفضائية الرسمية بنسختها التابعة للشرعية التي تبث من الرياض، مهددًا في ذات الوقت بحقه في مقاضاة القناة والقائمين عليها.

وقال البحسني في رسالته إن ما صدر من مقدم برنامج يدعى الملف السياسي في إحدى حلقاته التي خصصت لتناول مسألة “حرية الصحافة والصحفيين إلى أين “، وأيضًا من ضيوفه في الحلقة، جميعها ادعاءات باطلة وتشويه لانتصارات قوات النخبة الحضرمية التي تمكنت من تطهير معظم مناطق محافظة حضرموت من الإرهاب والتنظيمات المتشددة .

وأكد أن القناة والقائمين عليها وعلى ذلك البرنامج ساووا بين الضحية والجلاد ووقفوا بشكل علني إلى جانب قوى وعصابات الإرهاب بدليل السماح بتزييف الحقائق والتشهير من على منبرها ، في الوقت الذي يجب أن تقف القناة مع قوات النخبة الحضرمية وتشيد بانتصاراتها ضد الإرهاب، على حد تعبيره.