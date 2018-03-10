عدن اليمنية تعلن تجاوز التوترات الأمنية بأول حفل لأغاني “الراب”

شهدت عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، مساء السبت، أول حفل لأغاني “الراب”، قال منظموه إنه رسالة على أن المدينة باتت آمنة عقب التوترات الأمنية الأخيرة.

الحفل الذي أقيم في حديقة “براعم الأطفال” بحي المعلا، تحت مسمى (أنا مختلف) وهو ألبوم للفنان الشاب “عماد نادر”، شهد حضورًا كبيرًا من الجنسين خاصة من فئة الشباب.

وقالت “صمود صالح”، أحد المنظمين للحفل، إن “الهدف هو العمل على نشر أغاني الراب في عدن (جنوب) بعد أن كانت تقدم بشكل مختصر ولدقائق معدودات في بعض الفعاليات والمناسبات”.

وأضافت على هامش الفعالية أن “الحفل هو الأول من نوعه في المدينة، وتخلله تقديم الألبوم الخاص بالفنان الشاب عماد نادر (أنا مختلف)”.

وأوضحت أن الحفل “مختلف في كل شيء، من حيث الأغاني الهادفة التي احتواها الألبوم، والمعبرة عن تطلعات الشباب وأمالهم، فضلًا عن معالجتها لبعض القضايا المجتمعية والأحلام المشتركة لشباب اليوم”.

وتابعت: “أردنا من خلال هذا الحفل تقديم رسالة، مفادها أن عدن آمنة والحياة فيها طبيعية، عقب التوترات الأمنية التي شهدتها (أواخر يناير/كانون الثاني) المنصرم”.

ومدينة عدن التي تتخذها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا، عاصمة للبلاد بعد اقتحام ميليشيات الحوثي صنعاء عام 2014، تشهد توترات وأعمال عنف متعاقبة.