الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء

أعلن الجيش اليمني اليوم السبت، سيطرته على مواقع عسكرية استراتيجية جديدة، ومقتل أكثر من 5 مسلحين من جماعة “الحوثي”، إثر معارك بينهما في محافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقل موقع “سبتمبر نت”؛ الناطق باسم الجيش اليمني، أن “قوات الجيش والمقاومة الشعبية المساندة له، تمكنت من تحرير جبل صوران الاستراتيجي، وتطهيره بالكامل من ميليشيا الحوثي في مديرية الملاجم”.

وأضاف الموقع أن “قوات الجيش شنت هجومًا كاسحًا على مواقع مسلحي الحوثي في صوران، اندلعت عقبه معارك ضارية انتهت بفرار المسلحين ومقتل وجرح العديد منهم (لم يحدد عددهم)”.

وأشار إلى أن جبل “صوران” يعد من أهم المواقع الاستراتيجية في سلسلة الجبال المطلة على منطقة “فضحه” التابعة لمديرية الملاجم.

ولفت إلى أن “قوات الجيش من خلال التمركز على جبل صوران، ستتمكن من الوصول إلى جبل القرحى؛ آخر معقل للحوثيين في منطقة الظهر، الذي يطل بشكل مباشر على فضحة، التي يتواجد فيها أهم معسكر ومركز تموين للحوثيين في المنطقة”.

وتابع أن “قوات الجيش أحرزت أيضًا تقدمًا من خلال السيطرة على منطقة شعب ساحة، بمديرية الملاجم، عقب معارك أسفرت عن مقتل أكثر من خمسة مسلحين حوثيين”.

وتكمن أهمية محافظة البيضاء في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، و تتداخل حدودها مع عدة محافظات يمنية هي: صنعاء ومأرب (شرق) وشبوة (جنوب شرق)، وذمار (شمال) وإب (وسط) والضالع ولحج وأبين (جنوب).

وتشهد اليمن، منذ نحو ثلاثة أعوام، حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة، ومسلحي “الحوثي”، من جهة أخرى.