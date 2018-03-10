كانوا ينتشلون جثث حوثيين.. لغم أرضي يصيب عاملين في الهلال الأحمر اليمني (صور)

أصيب 3 من العاملين في الهلال الأحمر اليمني إصابة أحدهم خطرة، مساء اليوم السبت، إثر انفجار لغم أرضي زرعته جماعة الحوثي في أحد الطرق الترابية بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأكد مصدر في جمعية الهلال الأحمر اليمني لـ”إرم نيوز”، أن أعضاء من فريق الجمعية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء “تعرضوا لإصابات بالغة إثر انفجار لغم أرضي لدى محاولتهم انتشال جثث مقاتلي الحوثي المنتشرة في جبال القرحا، والحمراء، في مديرية ناطع”.

وأشار المصدر إلى أن الفريق “ذهب إلى المنطقة بالتنسيق مع بعض قيادات جماعة الحوثي، وذلك بعد تأكيدات بخلوها من المواجهات والألغام الأرضية، لانتشال الجثث من المنطقة”.

وكان الجيش الوطني حرّر في الأسابيع الماضية مساحات واسعة من مديرية ناطع بالبيضاء إثر مواجهات دامية سقط على إثرها مقاتلون من جماعة الحوثي، بينهم بعض القيادات الميدانية”.

وبحسب تقارير إخبارية “فرت الجماعة من المنطقة تاركة وراءها عشرات الجثث، إلا أنها زرعت بها بعض الألغام المضادة للأفراد والمركبات بهدف إعاقة تقدم الجيش الوطني”.