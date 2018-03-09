بالأرقام.. تقرير حقوقي يوثّق حالات الانتهاك التي مارستها ميليشيات الحوثي منذ اجتياح صنعاء

بلغ إجمالي الانتهاكات الإنسانية التي مارستها ميليشيات الحوثي منذ اجتياحها للعاصمة اليمنية صنعاء سبتمبر/ أيلول، قبل قرابة نحو 4 أعوام، 1433 حالة انتهاك، طالت السياسيين والصحفيين والحقوقيين والناشطين في المجال الإنساني، بحسب توثيق ميداني أجراه التحالف اليمني لرصد حقوق الإنسان.

جاء الإعلان عن الأرقام خلال ندوة أقامها التحالف اليمني، يوم الجمعة، في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، وفصّل التقرير الشامل لعملية الرصد الفئات التي تعرضت لانتهاكات الحوثيين، حيث بلغت الانتهاكات بحق المنتمين للأحزاب والمكونات السياسية المختلفة 1205 حالات انتهاك.

ووثّق تقرير ما يقرب من 173 حالة انتهاك ضد إعلاميين وصحفيين ومؤسسات إعلامية، في حين تم تسجيل 55 انتهاكًا ضد نشطاء حقوقيين ومحامين ومنظمات مجتمع مدني.

وذكر التقرير نوعية الانتهاكات التي مارستها ميليشيات الحوثي، إذ توزعت بين 85 حالة قتل بالهجمات والاقتحامات والأسلحة الفردية، و19 عملية إعدام غير مشروعة، بينما فقد 10 أشخاص حياتهم بسبب التعذيب الوحشي.

وبلغ عدد الضحايا بسبب الاغتيالات 7 أشخاص، بينما تعرض 727 شخصًا للاختطاف والاعتقال، و79 تعرضوا للاختفاء، و 57 تعرضوا للتعذيب، بينما توزعت بقية الانتهاكات بين الإصابة والاعتداء الجسماني وانتهاكات ضد منازلهم، بالإضافة إلى الإقصاء الوظيفي.

وأشار التقرير إلى أن “المرأة بشكل عام والمدافعات عن حقوق الإنسان بشكل خاص تعرضن ويتعرضن لأبشع أنواع الانتهاكات الجسمية من قبل الميليشيات، من خلال قمع مسيراتهن واحتجاجاتهن المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثيين”.

وبلغت حالات الانتهاك التي طالت النساء 50 حالة، تنوعت بين اعتقال واختفاء قسري وتهديدات، وحالة قنص واحدة تعرضت لها الناشطة في حقوق الإنسان، ريهام البدر، أثناء ممارستها عملها الإغاثي الميداني بمدينة تعز.