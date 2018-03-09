اليمن.. مقتل وإصابة أكثر من 70 حوثيًا في جبهة ميدي بحجة

أعلن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في اليمن، يوم الجمعة، أن ميليشيات الحوثي مُنيت خلال اليومين الماضيين بخسائر فادحة في الأرواح البشرية والعدة والعتاد العسكري، وذلك في المعارك القتالية التي تشهدها جبهة ميدي بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وقال مصدر عسكري: “تمكنت قوات الشرعية وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي من إفشال هجوم مباغت شنته ميليشيات الحوثي خلال الـ48 ساعة الفائتة، على مواقع الجيش اليمني، إذ انتهت تلك المحاولة بتكبدهم لخسائر فادحة”.

وأفاد المصدر: “إجمالي الأرواح التي سقطت بين قتيل وجريح ضمن صفوف الحوثيين، بلغت أكثر من 70 عنصرًا، بينهم القيادي الميداني أبو الليث الزعكري، فضلًا عن تدمير العديد من الآليات العسكرية التابعة لهم”.

وأشار المصدر إلى أن “طيران التحالف العربي شنّ أكثر من 9 غارات جوية، استهدف من خلالها وبشكل دقيق خنادق مستحدثة وتحركات لعناصر الميليشيات، حيث أسهم ذلك في إفشال الهجوم بشكل كبير”.