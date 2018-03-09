الجيش اليمني يقطع خط إمداد الحوثيين في “نهم” شرق صنعاء

قطع الجيش اليمني، اليوم الجمعة، خطوط الإمداد عن مسلحي مليشيات الحوثي في إحدى جبهات منطقة نهم شرق صنعاء، فيما قُتل العشرات منهم خلال تقدمه هناك.

وقال مصدر عسكري، لـ”إرم نيوز”، إن “قوات الجيش بإسناد من مقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية كانت في طريقها إلى مواقع تمركز مقاتلي جماعة الحوثي في جبهة نهم وقطعت خط الإمداد”.

وأكد المصدر “مصرع 3 من مقاتلي الحوثي وجرح 4 آخرين في كمين محكم هناك والاستيلاء على طقمين عسكريين فيما فرت بقية القوات الحوثية، تاركة خلفها خسائرها البشرية”.

ولفت إلى أن “صعوبة تضاريس جبهة نهم سببت تأخيرًا بالحسم العسكري في بعض المواقع والجبال التي يتمركز الحوثيون فيها”.

إلى ذلك، دمرت ضربات وجهتها مقاتلات التحالف العربي 3 آليات عسكرية للمليشيات بمنطقة محلي والمنصاع في جبهة نهم، كما لقي عدد من مقاتلي الحوثي مصرعهم في تلك الضربات”.

وكان الجيش اليمني أعلن سيطرته قبل ساعات على سلسلة جبال الأدمغ في نهم شرق صنعاء، في هجوم مباغت شنه على موقع تمركز مقاتلي الحوثي ما خلف 19 قتيلًا حوثيًا، بينهم قيادي ميداني.

وتأتي أهمية السيطرة على جبال الأدمغ في أنها تطل على الطريق الرابط بين محافظة الجوف ومنظقة الغيل في نهم شرق صنعاء.