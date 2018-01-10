فيديو يستفز اليمنيين.. الحوثيون يرقصون بأهم مسجد في البلاد

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر عناصر من ميليشيات الحوثي وهم يؤدون رقصات داخل باحة جامع الصالح، بقلب العاصمة اليمنية صنعاء.

وبدت عناصر الميليشيات في الفيديو تؤدي رقصة “البرعة”، فيما تظهر في الخلفية مئذنة المسجد، الذي يعدُّ أكبرَ جامعٍ في اليمن على الإطلاق.

ويمثل هذا الفيديو استفزازًا لليمنيين الرافضين للسلطة الحوثية؛ خاصة سعي الجماعة لبسط سيطرتها بالقوة على المساجد؛ لنشر مذهبها في اليمن.

وكان الحوثيون بسطوا سيطرتهم على منطقة المسجد وتولوا إدارته، بعد قتلهم الرئيسَ اليمني السابق علي عبدالله الصالح شريكهم السابق في الانقلاب؛ إثر خلافات وصدامات متفاقمة.

وقبل مقتل صالح فشل الحوثيون، طوال 3 سنوات من السيطرة على صنعاء، في الوصول إلى مسجد الصالح، الذي بقي آخر معقل من معاقل المذهب السني في صنعاء، التي ينشر فيها الحوثيون الطائفية التي لم تكن موجودة في البلاد.

ويعدُّ جامع الصالح أكبر جامع في اليمن بُني حديثًا، وجاء اسمه نسبة إلى الرئيس السابق صالح الذي بُني في عهده.