المخلافي: لن نسمح للحوثيين بتهديد الملاحة الدولية

قال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، عبد الملك المخلافي، إن الحكومة لن تسمح للحوثيين “بتهديد الأمن والسلم في اليمن والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية”.

ودعا المخلافي المجتمع الدولي إلى أن “يأخذ تهديدات الحوثيين بقطع طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر مأخذ الجد”.

جاء هذا في سلسلة تغريدات له في حسابه بموقع “تويتر”، مساء الثلاثاء، غداة تهديد الحوثيين، في لقاء مع نائب المبعوث الأممي معين شريم، يوم الأحد، بقطع طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حال استمر التصعيد العسكري ضدهم.

وأضاف المخلافي أن تهديدات الحوثيين بـ”قطع الملاحة في البحر الأحمر تكشف الوجه الإرهابي لهذه الجماعة، واستهانتها بالمواثيق والمعاهدات الدولية”.

وشدد على أن “الحكومة اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، تؤكد حرصها على السلام واستمرار تمسكها به، وسعيها لتجنيب شعبنا الحرب والدمار”.

وكان السبت الماضي، قد وصل الوفد الأممي برئاسة شريم إلى صنعاء، في زيارة غير معلنة المدة، لبحث سبل استئناف مفاوضات السلام في اليمن، مع قيادات الحوثيين.

وتعتبر هذه هي أول زيارة لشريم، إلى صنعاء، منذ تعيينه في منصبه نائبًا لولد الشيخ، في أيلول/سبتمبر الماضي.