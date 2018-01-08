الحوثيون يهددون بقطع الملاحة في البحر الأحمر

هددت مليشيات الحوثي، الإثنين، في لقاء مع نائب المبعوث الأممي، بقطع طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حال استمر التصعيد العسكري ضدهم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” للحوثيين صالح الصماد، بنائب المبعوث الأممي لدى اليمن معين شريم الذي يزور العاصمة صنعاء لليوم الثالث، حسب وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين.

وأكد الصماد إنه “في حال استمرار العمليات العسكرية للقوات الحكومية والتحالف العربي بقيادة السعودية)باتجاه مدينة الحديدة (غرب البلاد)، سيتم الدخول في خيارات استراتيجية”.

وتابع، “إذا وصل الحل السياسي إلى طريق مسدود، واستمر تصعيد العدوان باتجاه الحديدة هناك خيارات، سيتم استخدامها في طريق اللاعودة، ومنها قطع طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر” على حد زعمه.

وسبق للحوثيين استهداف عدد من البوارج والسفن التابعة للتحالف العربي في البحر الأحمر، غرب اليمن.

وقال الصماد أمام المسؤول الأممي إن جماعته ترغب الدخول في المفاوضات، “في حال لمسنا رغبة وجدية من الأمم المتحدة”.

وهاجم القيادي الحوثي المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وقال إنه “لعب دورًا سلبيًا أوصلنا إلى مرحلة من اليأس والإحباط بعدم التعويل على الأمم المتحدة إطلاقًا”، دون ذكر أسباب.

واعتبر الصماد أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي “لا يستند إلى شرعية، وإن مجلس النواب (البرلمان في صنعاء) هو الممثل الشرعي للشعب اليمني” على حد زعمه.

والسبت الماضي، وصل الوفد الأممي برئاسة شريم إلى صنعاء، في زيارة غير معلنة المدة، لبحث سبل استئناف مفاوضات السلام في اليمن، مع قيادات الحوثيين.

وتعتبر هذه هي أول زيارة لشريم، لصنعاء، منذ تعيينه في منصبه كنائب لولد الشيخ، في سبتمبر/ أيلول الماضي.