حزب المؤتمر الشعبي يطالب الحوثيين بتسليم جثمان صالح عبر الأمم المتحدة

دعا حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، الإثنين، مليشيات الحوثي، إلى تسليم جثمان الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وذلك عبر الأمم المتحدة.

وذكر موقع “المؤتمرنت” اليمني أن طلب الحزب، وهو الأول من نوعه، جاء خلال لقاء جمع القائم بأعمال رئيس الحزب، صادق أمين أبو راس، وعدد من القيادات بنائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، معين شريم، الذي يزور صنعاء منذ السبت الماضي.

وأضاف الموقع الرسمي للحزب أن “قيادة المؤتمر طالبت جماعة الحوثي، عبر نائب المبعوث الأممي، بتسليم جثة علي عبدالله صالح، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وفي مقدمهم أقارب الرئيس السابق، والاطمئنان على صحتهم”.

وحدد حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه صالح، اسم “صلاح علي عبدالله صالح” كأحد أبناء الرئيس الراحل المعتقلين لدى الحوثيين، منذ اشتباكات صنعاء، وذلك بعد أنباء عن وجود اثنين من أبناء صالح، وهما صلاح ومدين، في قبضة الحوثيين.

واعتقل الحوثيون المئات من قيادات وكوادر حزب المؤتمر، فيما تمكنت قيادات أخرى من الفرار إلى مناطق سيطرة القوات الشرعية جنوب وشرق اليمن.

كما دعا الحزب الحوثيين، إلى تسليم “مقرات وأصول وأموال المؤتمر الشعبي العام”، التي سيطرت عليها المليشيات، وأعلنت الأيام الماضية تسليم عدد منها.

وجاءت مطالب حزب المؤتمر، غداة اجتماع للجنة العامة للحزب، تم فيها انتخاب خلفًا لصالح في رئاسة الحزب، في موقف آثار انقسامات داخل الحزب، وهدد بتشظيه إلى ثلاث نسخ.

وخلا بيان صدر عن حزب المؤتمر، الأحد، من أي مطالب لجماعة الحوثيين بشأن تسليم جثمان صالح أو إطلاق سراح نجله، ما يؤكد سيطرة الحوثيين على موقف الحزب والقيادات المتواجدة في صنعاء.