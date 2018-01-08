الجيش اليمني يستعيد جبلًا استراتيجيًا من قبضة الحوثيين في لحج

أعلن الجيش اليمني، الإثنين، سيطرته على جبل استراتيجي، بمحافظة لحج، يطل على أكبر قاعدة جوية عسكرية في البلاد، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

ونقل موقع “سبتمبر نت”، الناطق باسم الجيش، عن مصدر عسكري، لم يسمه، أن “معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش مع المليشيا الحوثية في جبل، بمديرية القبيطة، في لحج”.

وأشار المصدر إلى أن الجبل يطل على قاعدة “العند” الجوية العسكرية، في لحج.

وأفاد بأن قوات الجيش استهدفت بالمدفعية مواقع وتجمعات مسلحي الحوثي في المنطقة بعد سيطرتها على الجبل.

وذكر المصدر نفسه، أن المعارك والقصف أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 15 حوثيًا بينهم القيادي الميداني “أبو رماح”، دون الإشارة إلى وقوع خسائر بصفوف الجيش اليمني.

ونهاية مارس/ آذار 2015، سيطر الحوثيون على قاعدة “العند” الجوية بمحافظة لحج، قبل أن تتمكن القوات الحكومية اليمنية، مدعومة من التحالف العربي، من استعادتها في أغسطس/ آب 2015.

وتخضع محافظة لحج التي تضم 15 مديرية، لسيطرة القوات الحكومية اليمنية، فيما لا تزال أجزاء من مديريتي طور الباحة، والقبيطة المحاذية لمحافظة تعز، تحت سيطرة مسلحي الحوثيين.