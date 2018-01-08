بالفيديو.. “المقاومة الجنوبية” تتقدم إلى حيس بدعم جوي إماراتي

تقدمت قوات “المقاومة الجنوبية اليوم الاثنين، تجاه مديرية حيس في محافظة الحديدة تحت غطاء جوي من القوات المسلحة الإماراتية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية إن “قوات الشرعية تواصل تقدمها، بمساندة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، تجاه مديرية حيس في محافظة الحديدة غربي اليمن تحت غطاء جوي من طيران القوات المسلحة الإماراتية، حيث قطعت خط إمداد ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية بين تعز والحديدة جنوب مدينة الحيس”.

وتقدمت القوات عبر طريق المخا باتجاه المزارع المحاذية للخط الرابط بين حيس وتعز، وقامت بتمشيطها.

وتمكنت وحدات القوات المسلحة الإماراتية من تأمين الطريق وقطع الإمدادات القادمة للميليشيات الحوثية وتم أسر العشرات من عناصر الميليشيات خلال عمليات استعادة السيطرة على عدد من القرى في المنطقة، كما تم خلال عمليات التمشيط الاستيلاء على عدد من الدبابات والعربات العسكرية وفقًا للوكالة.