رئيس حكومة الحوثيين: المفاوضات يجب أن تكون مع السعودية

قال عبدالعزيز بن حبتور رئيس “حكومة الحوثيين” غير المعترف بها دوليًا مساء الأحد، إن “استئناف عملية السلام يجب أن يكون مع السعودية لا مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي”.

جاء ذلك خلال لقاء بين “بن حبتور” ووفد أممي يترأسه نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، معين شريم، في العاصمة صنعاء، حسب وكالة أنباء “سبأ” التابعة للحوثيين.

وقال بن حبتور إن استئناف العملية السياسية ينبغي أن يكون مع السعودية التي تقود التحالف منذ مارس/ آذار 2015.

وأوضح أن ما وصفه بـ”قرار العدوان” على اليمن “سعودي بامتياز”، واصفًا السلطة الشرعية بأنها “حكومة فنادق لا تملك أي فرصة أو صلاحية لتحقيق السلام المنشود”.

وتدافع الرياض عن تدخلها عسكريًا في اليمن، وتقول إن الخطوة جاءت استجابة لطلب من الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي.

ونقلت وكالة “سبأ” عن نائب المبعوث الأممي قوله، إن مهمة الوفد الأممي تسهيل عملية السلام باليمن عبر تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف المعنية.