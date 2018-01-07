الجيش اليمني يتقدم ويسيطر على مواقع جديدة في الحديدة

أعلنت القوات الحكومية اليمنية، مساء الأحد، أنها سيطرت على مواقع عسكرية في الساحل الغربي للبلاد، فيما شن التحالف العربي غارات جوية على مواقع لمليشيات الحوثي في محافظة الحُديدة (غرب).

وقال المركز الإعلامي للقوات الحكومية، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن القوات الحكومية، المسنودة بالمقاومة الموالية لها، تقدمت شمال جسر عرفان باتجاه مدينة حيس، جنوب محافظة الحُديدة .

وأضاف أن القوات الحكومية دمرت عددًا من الآليات التابعة للحوثيين في منطقة الجرة جنوب مدينة الحُديدة، مركز المحافظة.

وأشار إلى أن هذا التقدم جاء بالتزامن مع غارات جوية شنتها مقاتلات تابعة للتحالف العربي، بقيادة السعودية، في محيط مدينتي حيس والخوخة، اللتين تشهدان معارك يومية بين الجانبين.

كما شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين في مدينة الحُديدة.

وقال شهود عيان إن ثلاث غارات جوية قوية استهدفت القاعدة البحرية في رأس كثيب شمال المدينة، فيما قصفت غارة رابعة موقعًا تابعًا للدفاع الجوي في منطقة الجبانة.