3 قتلى بصفوف الجيش اليمني إثر قصف حوثي في شبوة

قُتل 3 عناصر في الجيش اليمني، الأحد، إثر قصف حوثي استهدف موقعًا للجيش في محافظة “شبوة“، جنوب شرق البلاد.

وقال مصدر عسكري، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن الحوثيين قصفوا موقعًا للجيش على الحدود بين محافظتي “شبوة”، و”البيضاء” وسط البلاد.

وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن مقتل 3 من أفراد اللواء 26 مشاة في الجيش، وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم لتلقي العلاج، من دون مزيد من التفاصيل.

ولفت المصدر إلى استمرار المواجهات بين الطرفين في محافظة “البيضاء”، وسط اليمن، بعد أن استكمل الجيش تحرير محافظة “شبوة”.

وتمكن الجيش اليمني أواخر الشهر الماضي من استكمال السيطرة على مديريات: “عسيلان”، و”بيحان”، و”عين” غرب محافظة شبوة، التي كان معظم أجزائها خاضعًا للحوثيين.