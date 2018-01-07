بالفيديو ..قيادي حوثي يعلن استسلامه ويبدي استعداده للعمل مع التحالف العربي

أعلن القيادي في ميليشيات الحوثي الشيخ حمير إبراهيم، اليوم الأحد، استسلامه وتسليم نفسه للقوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مبدياً استعداده للعمل مع قوات التحالف.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عبر حسابها بموقع “تويتر” فيديو يظهر القيادي الحوثي وهو يدلي ببعض الاعترافات حول ممارسات الميليشيات المتمردة في اليمن.

وقال: “هم طلبوا منا أن نسجل الناس وندفعهم للتسجيل من أجل التجنيد في صفوف الحوثيين”، داعياً كل من انضم للحوثيين “إلى العودة لصوابهم عن هذا التضليل الذي جعلهم يقاتلون إخوانهم”، حسب تعبيره.

وذكر أن قوات دعم الشرعية استقبلته بكل حفاوة بعد التواصل معه موضحاً أنه استجاب بالفعل وسلم نفسه وتم استقباله معززاً مكرماً بسلاحه.

ودعا حمير إبراهيم الشعب اليمني للوقوف ضد ميليشا الحوثي والوقوف وقفة رجل واحد ضد الميليشيات “التخريبية”، إلى جانب الحكومة الشرعية التي شارفت على النصر، كما قال.

وحول تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي قال الشيخ إبراهيم، إن الحوثيين جندوا الأطفال واستغلوا صغر سنهم للتغرير بهم وغسل دماغهم بهدف دفعهم للقتال في الأماكن التي يريدونها.

توالي الانشقاقات

في الإطار ذاته، ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن القائد العسكري الميداني مأمون حسن المهجمي، وصل مساء الأحد مع 130 من مسلحي منطقة “حيس” إلى مدينة “الخوخة” جنوبي “الحديدة”، وأعلنوا إنشقاقهم عن ميليشيات الحوثي .

وأفادت المصادر، في تصريح لـ “إرم نيوز” بأن “المهجمي ومسلحين من أبناء منطقة حيس سلموا أنفسهم لقوات الشرعية المرابطة في مدينة الخوخة ، وأعلنوا إنشقاقهم عن ميليشيات الحوثي ، وأبدوا إستعدادهم للإنضمام الى قوات الشرعية .

وأضافت المصادر أن “هناك انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات على التخوم الجنوبية لمحافظة الحديدة”، مشيرة إلى أن “الخلافات بين عناصر الميليشيات وقياداتهم كان سبب رئيس في الانهيارات والانشقاقات التي يعاني منها الحوثيين في جبهة الساحل الغربي.