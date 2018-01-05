الجيش اليمني يسيطر على موقع استراتيجي في محافظة الجوف

أعلن الجيش اليمني، يوم الجمعة، سيطرته على موقع استراتيجي بمديرية المتون، بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد، ومقتل 6 من مسلحي جماعة الحوثي في غارة للتحالف العربي بمديرية خب والشعف، بذات المحافظة.

ونقل موقع “سبتمبر نت”، التابع للجيش اليمني، عن مصدر ميداني لم يسمه، أن “معارك ضارية دارت بين قوات الجيش، وميليشيا الحوثي الانقلابية، عقب هجوم للجيش على سلسلة جبال حام، شمال شرقي مديرية المتون”.

وأشار إلى أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على جبل القعيطة في سلسلة جبال جبهة حام بمديرية المتون.

ولفت إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، دون أن يحدد عددهم.

وقال قائد اللواء 127 مشاة، العميد عبد الله الضاوي، لموقع الجيش: إن “جبل القعيطة يعد موقعًا استراتيجيًا هامًا، فهو يعتلي السلسلة الجبلية في جبهة حام”.

وأوضح أن “سيطرة قوات الجيش على الجبل تساهم في عملية تحرير ما تبقى من سلسلة جبال جبهة حام”.

وفي حادث منفصل، بمديرية خب والشعف، كبرى مديريات محافظة الجوف، استهدفت مقاتلات التحالف العربي طقمًا عسكريًا للحوثيين، ما أسفر عن مقتل 6 منهم كانوا على متنه في جبل حبش، جنوبي منطقة اليتمة، بحسب الموقع ذاته.

والجوف، إحدى المحافظات اليمنية المحاذية للمملكة العربية السعودية، ويسيطر الجيش اليمني على 80 بالمائة من مساحتها، بحسب تصريح رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، في أبريل/ نيسان 2017.