الجيش اليمني يعلن مقتل 8 حوثيين خلال اشتباكات في البيضاء

أعلن الجيش اليمني، مقتل 8 من مسلحي جماعة “الحوثي“، مساء الجمعة، خلال اشتباكات مع قوات الجيش في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن “قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة خاضت اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية الجمعة في مديرية ناطع شرقي محافظة البيضاء”.

وأضاف البيان أن “الاشتباكات أسفرت عن مقتل 8 حوثيين وإصابة آخرين”.

وأواخر ديسمبر/كانون أول الماضي بدأت قوات الجيش اليمني بالتوغل في مناطق محافظة البيضاء.

ويسعى الجيش إلى السيطرة على المحافظة الاستراتيجية وسط البلاد، التي تخضع معظم مناطقها للحوثيين منذ أواخر العام 2014 ومطلع العام 2015.

وتكمن أهمية محافظة البيضاء في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتتداخل حدودها مع ثماني محافظات يمنية، هي: صنعاء ومأرب (شرق)، وشبوة (جنوب شرق)، وذمار (شمال)، وإب (وسط)، والضالع ولحج وأبين (جنوب).