نهب واختطاف.. انتهاكات الحوثي ترعب التجار وأصحاب رؤوس الأموال في صنعاء

تمارس جماعة الحوثي انتهاكات عديدة بحق التجار وأصحاب رؤوس الأموال في صنعاء.

وسجن الحوثيون بعض أولئك التجار بتهم كيدية هدفها الرئيسي الابتزاز، فيما وجد البعض الآخر نفسه مجبر على دفع أتاوات للحفاظ على جزء من أمواله وتجارته.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت صنعاء اختطاف رجل الأعمال صالح المقبلي وشقيقه من قبل الحوثيين الذين نقلوهما إلى جهة مجهولة، وذلك بعد رفض صالح الرضوخ لمطالبهم بدفع مبالغ مالية ضخمة كـ”أتاوات” تحت مسميات متعددة أبرزها “مجهود حربي”.

أما رجل الأعمال والمصرفي الشهير عبدالله الثور، مالك مؤسسة صرافة في صنعاء، فقد نهب الحوثيون 100 مليون ريال من منزله في حي “الصافية” بصنعاء.

وقال أحد الصرافين لـ”إرم نيوز” إن “مجموعة كبيرة من مسلحي الحوثي اقتحموا منزل عبدالله الثور في حي الصافية ونهبوا أموالًا من المنزل وبعض الخزائن الحديدية، وكان معهم 6 نساء يرتدين زي الشرطة النسائية لحظة الاقتحام”.

وأضاف أن “أفراد الأسرة أكدوا أن المبلغ الذي تم نهبه يقدر بأكثر من 100 مليون ريال، كانت بعدة عملات من بينها الدولار الأمريكي والريال السعودي”.

وبينت الأسرة أن ذلك المبلغ “كان موجودًا في المنزل كسيولة لتغطية عمليات الصرافة والتحويل لمؤسسة الثور وفروعها في صنعاء والتي يمتلكها عبدالله الثور، إضافة إلى مصوغات ذهبية وحلي كانت في المنزل”.

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين “اختطفوا أحد أبناء الثور واقتادوه إلى جهة مجهولة”.