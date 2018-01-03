التحالف يقطع خط إمداد رئيسيًا للحوثيين

قتل التحالف العربي عشرات المسلحين الحوثيين وقطع خط إمداد رئيسيًا لهم، أمس الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن “مقاتلين يمنيين محليين تدعمهم قوات إماراتية، اقتحموا معاقل الحوثيين بين الخوخة وبلدة حيس، على بعد نحو 25 كيلومترًا إلى الشرق في مسعى لتأمين السيطرة على مناطق على البحر الأحمر تمت السيطرة عليها الشهر الماضي”.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في القوات المسلحة الإماراتية، قوله: “نجح أفراد القوات المسلحة الإماراتية والمقاومة اليمنية في قطع خط إمداد ميليشيات الحوثي الإنقلابية بين تعز والحديدة جنوب مدينة حيس في إطار تأمين المناطق المحررة في الساحل الغربي مخلفة عشرات القتلى بين صفوف الميليشيات الحوثية”.

وربما يشكل الهجوم في شمال غرب تعز ثالث أكبر مدن اليمن، تقدمًا كبيرًا لقوات التحالف.

ومن شأن هذا أن يعزز المكاسب التي تحققت الشهر الماضي في بلدة الخوخة المطلة على البحر الأحمر، حيث حققت القوات الموالية للحكومة أكبر تقدم لها خلال شهور بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.