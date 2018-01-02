عشرات القتلى والجرحى في انفجار مصنع متفجرات تابع للحوثيين

سقط عشرات المسلحين الحوثيين بين قتيل وجريح إثر انفجار مجهول ضرب مصنعًا للمتفجرات في صعدة مساء الثلاثاء.

وقالت تقارير محلية نقلًا عن شهود عيان، إن الانفجار وقع في معمل لصناعة المتفجرات في العند بمديرية سحار الواقعة في معقل الحوثيين محافظة صعدة.

ولم يسجل أي تحليق لطائرات في سماء المنطقة وقت حدوث الانفجار، ما يبقي سببه مجهولًا وسط تكتم مليشيات الحوثي على الحادثة والخسائر الناجمة عنها.

واستقبلت مستشفيات صعدة عددًا من الجرحى والقتلى، كما عمدت مليشيات المتمردين الحوثيين على تطويق مكان الحادث.

وتنتشر في صعدة معامل أسلحة ومتفجرات يشرف عليها خبراء تابعون لحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، حيث عمدت طهران على تزويد الحوثيين بالمعدات والخبراء لصناعة الصواريخ وتطويرها وكذلك المتفجرات.