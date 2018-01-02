تداول صورة جديدة للعميد طارق صالح

تداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، قالوا إنها التقطت له مؤخرًا، وتؤكد أنه على قيد الحياة.

وعلّق علي البخيتي، القيادي المنشق عن جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، على الصورة قائلًا: إن العميد طارق محمد عبدالله صالح، بخير ويوجد في منطقة آمنة خارج سيطرة ميليشيات الحوثي.

وقال البخيتي في تغريدة على حسابه بتويتر: “الحمد لله على سلامتك يا أبو عفاش، طارق محمد عبدالله صالح. العميد طارق بخير وفِي مكان آمن خارج سيطرة سلطة الحوثيين”.

ولم يتسنَ لـ “إرم نيوز” التأكد من صحة الصورة ولا مكانها أو تاريخها.

وكان عضو هيئة رئاسة المجلس الأعلى للمقاومة في اليمن، عبد الكريم ثعيل، قد كشف سابقًا أن العميد طارق محمد عبدالله صالح، ما زال على قيد الحياة.

وقال ثعيل، خلال تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إن المعلومات التي توافرت لديه “تؤكد أن طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، ما زال حيًا”، دون الخوض بتفاصيل أخرى.

والعميد طارق هو أهم قائد عسكري من أنصار صالح، واختفى منذ مقتل صالح دون أن تعلن جماعة الحوثي عثورها على جثته، بل إن نشطاء يقولون إن الجماعة أعلنت أنها تبحث عنه، وكثفت تفتيشها للمنازل بصنعاء لهذا الغرض.