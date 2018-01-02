وزير خارجية اليمن: على العالم الاستماع جيدًا لصوت الشعوب الإيرانية المستضعفة

أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، اليوم الثلاثاء، أن الانتفاضة الإيرانية تكشف حاجة الإيرانيين للعيش في سلام ورخاء مع شعوب المنطقة بعيدًا عن الأحلام المجنونة لنظام الملالي، مطالبًا العالم بالاستماع لصوت الشعوب الإيرانية المستضعفة.

وقال المخلافي في تغريدة له: “الانتفاضة الإيرانية تكشف حاجة الشعوب الإيرانية أن تعيش في سلام ورخاء مع شعوب المنطقة، بعيدًا عن الأحلام المجنونة لنظام الملالي في تصدير الثورة والخراب والدمار إلى المنطقة الذي أصاب الإيرانيين أيضًا في معيشتهم التي انخفض مستواها، بسبب ما تنفقه إيران على هذه الأحلام المجنونة .

الإنتفاضة الإيرانية تكشف حاجة الشعوب الإيرانية ان تعيش في سلام ورخاء مع شعوب المنطقة بعيدا عن الأحلام المجنونة لنظام الملالي في تصدير الثورة والخراب والدمار الى المنطقة الذي اصاب الإيرانيين أيضا في معيشتهم التي انخفض مستواها بسبب ما تنفقه إيران على هذه الأحلام المجنونة . — عبدالملك المخلافي (@almekhlafi52) January 2, 2018

وأضاف: “على العالم أن يستمع جيدًا لصوت الشعوب الإيرانية المستضعفة والمغلوبة على أمرها ، وأن مظلومية الإيرانيين تحت حكم الملالي هي المظلومية الأبرز في المنطقة، بعد مظلوميات الشعوب التي تدخل فيها النظام الإيراني وفرض فيها حروبًا طائفية وميليشيات . ومن حق هذه الشعوب المظلومة أن تتحرر من الظلم”.

على العالم ان يستمع جيدا لصوت الشعوب الإيرانية المستضعفة والمغلوبة على امرها ، ان مظلومية الإيرانيين تحت حكم الملالي هي المظلومية الابرز في المنطقة بعد مظلوميات الشعوب التي تدخل فيها النظام الإيراني وفرض فيها حروب طائفية ومليشيات . ومن حق هذا الشعوب المظلومة ان تتحرر من الظلم . — عبدالملك المخلافي (@almekhlafi52) January 2, 2018

ونوه إلى معاناة اليمن من التدخلات الإيرانية قائلًا: “عانت بلادي من تدخل النظام الإيراني في شؤونها الداخلية منذ عقود بدأت عام 1982، وتسببت في إشعال عدة حروب لازالت آخرها قائمة حتى الآن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الدموية الطائفية، ومن حقنا وفقًا لذلك أن نتمنى لتطلعات الشعوب الإيرانية النجاح في تحقيق الحرية وإيقاف المغامرات الخارجية”.

عانت بلادي من تدخل النظام الإيراني في شؤونها الداخلية منذ عقود بدأت عام 1982 وتسببت في إشعال عدة حروب لازالت اخرها قائمة حتى الان من خلال دعم مليشيا الحوثي الدموية الطائفيه ومن حقنا وفقا لذلك ان نتمنى لتطلعات الشعوب الإيرانية النجاح في تحقيق الحرية وإيقاف المغامرات الخارجية . — عبدالملك المخلافي (@almekhlafi52) January 2, 2018

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر احتجاجًا على الأوضاع السياسية المتردية، تحولت إلى مظاهرات مناهضة للنظام وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.

ووفقاً لبيانات رسمية إيرانية اليوم، لقي 23 شخصًا مصرعهم على الأقل، واعتقل أكثر من 500 آخرين، منذ اندلاع الأحداث.