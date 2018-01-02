وزير خارجية اليمن: على العالم الاستماع جيدًا لصوت الشعوب الإيرانية المستضعفة

وزير خارجية اليمن: على العالم الاستماع جيدًا لصوت الشعوب الإيرانية المستضعفة

المصدر: فريق التحرير

 أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، اليوم الثلاثاء، أن الانتفاضة الإيرانية تكشف حاجة الإيرانيين للعيش في سلام ورخاء مع شعوب المنطقة بعيدًا عن الأحلام المجنونة لنظام الملالي، مطالبًا العالم بالاستماع لصوت الشعوب الإيرانية المستضعفة.

وقال المخلافي في تغريدة له: “الانتفاضة الإيرانية تكشف حاجة الشعوب الإيرانية أن تعيش في سلام ورخاء مع شعوب المنطقة، بعيدًا عن الأحلام المجنونة لنظام الملالي في تصدير الثورة والخراب والدمار إلى المنطقة الذي أصاب الإيرانيين أيضًا في معيشتهم التي انخفض مستواها، بسبب ما تنفقه إيران على هذه الأحلام المجنونة .

وأضاف: “على العالم أن يستمع جيدًا لصوت الشعوب الإيرانية المستضعفة والمغلوبة على أمرها ، وأن مظلومية الإيرانيين تحت حكم الملالي هي المظلومية الأبرز في المنطقة، بعد مظلوميات الشعوب التي تدخل فيها النظام الإيراني وفرض فيها حروبًا طائفية وميليشيات . ومن حق هذه الشعوب المظلومة أن تتحرر من الظلم”.

ونوه إلى معاناة اليمن من التدخلات الإيرانية قائلًا: “عانت بلادي من تدخل النظام الإيراني في شؤونها الداخلية منذ عقود بدأت عام 1982، وتسببت في إشعال عدة حروب لازالت آخرها قائمة حتى الآن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الدموية الطائفية، ومن حقنا وفقًا لذلك أن نتمنى لتطلعات الشعوب الإيرانية النجاح في تحقيق الحرية وإيقاف المغامرات الخارجية”.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر احتجاجًا على الأوضاع السياسية المتردية، تحولت إلى مظاهرات مناهضة للنظام وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.

ووفقاً لبيانات رسمية إيرانية اليوم، لقي 23 شخصًا مصرعهم على الأقل، واعتقل أكثر من 500 آخرين، منذ اندلاع الأحداث.

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