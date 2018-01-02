قائد شرطة شبوة ينسحب إلى مأرب بعد توتر مع المقاومة

انسحب قائد الشرطة العسكرية في محافظة شبوة اليمنية، خالد التام، الثلاثاء، من مدينة عتق في شبوة إلى محافظة مأرب، بناء على توجيهات رئاسية.

ونقلًا عن مصادر في المقاومة اليمنية، ذكرت صحيفة “عدن الغد” أنه “بناء على توجيهات رئاسية؛ فإن قائد شرطة شبوة، خالد التام، المعين حديثًا، انسحب مع قواته إلى مأرب بعد توجيهات رئاسية أمرته بالانسحاب من مدينة عتق”.

وأوضحت المصادر أن: “حالة من التوتر سادت بين قائد الشرطة، والمقاومة الجنوبية في مدينة عتق، وذلك على خلفية تعيين قائد جديد للشرطة من خارج محافظة شبوة، الأمر الذي اعتبره أبناء المحافظة استفزازًا جديدًا من المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب“.