توتر في شبوة اليمنية إثر تعيين المرادي مديرًا للشرطة العسكرية

أكدت مصادر محلية في محافظة شبوة جنوبي اليمن، أن الأوضاع تزداد توترا في المحافظة عقب ساعات من وصول مدير الشرطة العسكرية الجديد المنتمي إلى محافظة مأرب والذي تم تعيينه مؤخراً من قبل نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر.

وكانت المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب التابعة لنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر أقرت بتعيين عبدالسلام المرادي قائداً للشرطة العسكرية في محافظة شبوة ، وهو الأمر الذي يرفضه أهالي وقبائل شبوة.

وقالت المصادر إن مجاميع قبلية مسلحة احتشدت منذ ساعات في مخيم تم نصبه أمام مبنى ديوان المحافظة في مدينة عتق عاصمة المحافظة، لرفض ذلك القرار ومنع المرادي من مزاولة عمله.

وأضافت المصادر أن الحشود القبلية التي تداعت في عتق أرسلت وساطة للمرادي ومن معه من مرافقين لمغادرة محافظة شبوة فوراً، وأمهلوه ساعة واحدة لتنفيذ ذلك، مهددين بعواقب وخيمة، مشيرة إلى أن المرادي رفض تلك الوساطة وأصرعلى بقائه في منصبه.

وأوضحت أن الحشود المسلحة تحركت صوب مبنى الشرطة العسكرية للرد على رفض المرادي مغادرة المحافظة.

وعقب ذلك، تدخل مدير أمن محافظة شبوة عوض مسعود الدحبول تدخل في الأم ، وطلب من قيادة المقاومة الجنوبية المسنودين برجال القبائل المسلحين إمهاله المزيد من الوقت لإخراج المرادي ومرافقيه من المحافظة، وسط انباء تتحدث عن تدخل الرئيس هادي شخصياً في الأمر عن طريق تكليف الدحبول.