البشير: القوات السودانية مستمرة في اليمن حتى استعادة الشرعية

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، استمرار مشاركة قوات بلاده المسلحة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ62 لاستقلال البلاد، نظمت مساء اليوم.

وقال البشير إن “المشاركة في إعادة الشرعية باليمن فرضتها قيمنا الدينية، وموروثاتنا الأخلاقية لمنهاضتها الإرهاب والعدوان”.

وأكد “استمرار مشاركة القوات السودانية ضمن التحالف العربي حتى تحقيق غاياته النبيلة”.

وشدّد على الاستمرار في تطوير القوات المسلحة السودانية، حتى تصبح قوات ردع، للتصدي لكل من يفكّر في التطاول أو الاعتداء.

وظهرت حكومة البشير، في العامين الماضيين، كحليف وثيق للدول الخليجية، بعد سنوات من التوتر كان سببه، تقاربها من طهران.

ومنذ مارس/آذار 2015، يشارك السودان في التحالف العربي للتصدي للحوثيين بعد انقلابهم على الحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي.