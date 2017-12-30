الحكومة اليمنية تنفي مزاعم عن قصف التحالف سوقًا في تعز

نفت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، معلومات أوردتها وكالة “رويترز”، نقلًا عن مسؤول حكومي لم تسمه، بشأن سقوط قتلى في سوق الحيمة بمحافظة تعز، إثر غارة جوية لطيران التحالف العربي، داعم الشرعية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، قوله: “إن على وسائل الإعلام استيفاء المعلومات من المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أو قيادة التحالف، بدلًا من نشر قصص غير حقيقية على لسان مجهولين ونسبها للشرعية”.

وأشار المصدر إلى أن “التحالف العربي والحكومة الشرعية، يحققان في كل الادعاءات متى ما توفرت المعلومات الدقيقة عن ذلك”.