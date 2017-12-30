الجيش اليمني يعلن استعادة مناطق جديدة في الجوف

أعلن الجيش اليمني، السبت، استعادة السيطرة على مناطق جديدة في محافظة الجوف، شمالي البلاد، وأسر 25 مسلحًا حوثيًا في معارك بينهما.

وقال العميد طه شمان، رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة: إن “قوات الجيش الوطني حررت، اليوم، منطقة اليتمة، مركز مديرية خب الشعف، شمال شرقي محافظة الجوف”.

وأضاف شمان، في تصريح نشره موقع “سبتمبر.نت” التابع للجيش، أن تحرير اليتمة جاء “بعد أن تمكنت قواته، اليوم، من تحرير منطقة المهاشمة الاستراتيجية، الواقعة على الخط الدولي بين محافظة الجوف ومنفذ البقع الحدودي مع السعودية”.

وأشار القائد العسكري إلى أن “قوات الجيش قطعت خطوط الإمداد على ميليشيا الحوثي في جبهتي صبرين والعقبة بمحافظة الجوف”.

وأسفرت المعارك، التي شاركت فيها مقاتلات التحالف العربي، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، لم يحدد عددهم وفقًا للمصدر ذاته.

وبدأ الجيش اليمني، الخميس الماضي، عملية عسكرية واسعة في مديرية خب الشعف؛ لتحرير ما تبقى من المديرية من قبضة ميليشيا الحوثي.