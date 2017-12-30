أنباء عن اشتباكات عنيفة في صنعاء.. هي الأولى منذ مقتل صالح

قالت تقارير إعلامية يمنية ونشطاء إن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم السبت بين مسلحي جماعة الحوثي ومسلحين آخرين بمنطقة السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت تقارير محلية أن المواجهات الجارية يتم فيها استخدام مختلف أنواع الأسلحة، وأن سكان المنطقة سمعوا دوي انفجارات.

ولم يتضح حتى اللحظة سبب هذه الاشتباكات، فيما أفادت بعض التقارير الإعلامية المحلية أنها جاءت بعد اقتحام ميليشيات الحوثي أحد المنازل في منطقة السبعين.

ولفتت التقارير إلى أن هذه الاشتباكات هي الأعنف في صنعاء منذ مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بداية الشهر الجاري.

ويُعتقد أن أنصار صالح المسلحين ما زالوا يتمتعون بوجود مسلح في صنعاء، حيث تحدثت العديد من التقارير عن عمليات انتقامية استهدفت مسلحي جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية.

وحتى الآن ما زال مصير العميد “طارق صالح” ابن شقيق صالح، وأبرز قادته العسكريين، مجهولًا وسط معلومات عن أنه حيٌّ ومتوارٍ عن الأنظار.