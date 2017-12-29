الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة البيضاء

أعلن الجيش اليمني، مساء اليوم الجمعة، سيطرته على مواقع في مديرية ناطع، بمحافظة البيضاء وسط البلاد، ومقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة الحوثي، وأسر 20 آخرين.

وقال موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش اليمني، نقلًا عن مصدر ميداني لم يسمه، “إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، سيطرتا على مواقع عقبة مالح، والجريبة، وشرسان، والمشيط، وقرية حجلان، في منطقة آل فرج، بناطع في البيضاء”.

وأشار إلى أن المعارك بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة أخرى، ما تزال مستمرة، وتدور على مشارف قرية حذية، بمنطقة آل منصور العريف، وقرية المنقطع.

ولفت الموقع التابع للجيش اليمني إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثي (لم يحدد عددهم)، إضافة إلى أسر 20 آخرين.

وذكر أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش، نزعت عشرات الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون في المناطق التي سيطر عليها الجيش.

والأحد الماضي، سيطر الجيش الحكومي، على منطقة “ساحة”، مركز مديرية نعمان، في البيضاء، وتوغلت قواته إلى مواقع بناطع.

ويأتي تقدم الجيش إلى البيضاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، عقب سيطرته على كامل مديريات محافظة شبوة (جنوب شرق) المحاذية، الأسبوع الماضي.

وتكمن أهمية محافظة البيضاء في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما تتداخل حدودها مع 8 محافظات يمنية هي: صنعاء ومأرب (شرق)، وشبوة (جنوب شرق)، وذمار (شمال)، وإب (وسط)، والضالع ولحج وأبين (جنوب).