القوات اليمنية تحبط هجومًا كبيرًا للحوثيين على “الخوخة”

أحبطت قوات الجيش والمقاومة اليمنية، هجومًا حوثيًا كبيرًا على مدينة الخوخة.

وقالت مصادر عسكرية إن “القوات الموالية للحوثيين شنت الخميس هجومًا واسع النطاق استهدف تجمعًا لقوات الجيش في مدينة الخوخة“.

وأضافت أن “اشتباكات مسلحة بين الجانبين استمرت من الساعة الـ12 ظهرًا وحتى الخامسة عصرًا من يوم الخميس”، بحسب موقع “عدن الغد” المحلي.

وأكدت أن “قوات الجيش دفعت بتعزيزات إضافية إلى مدينة الخوخة فيما نفذ طيران التحالف غارات جوية دعمًا للقوات”.

من جانبها، أشارت مصادر طبية، إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 17 شخصًا من قوات الجيش والمقاومة.